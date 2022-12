Juventus: definite altre due amichevoli per i bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in alcune amichevoli prima della ripresa del campionato di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della ripresa del campionato, programmata per gennaio. La Serie A, e tutti gli altri campionati, cosi come le coppe, si sono infatti fermati per permettere la disputa del Campionato del Mondo in Qatar, il primo della storia disputato in inverno ed in mezzo alla stagione. Un anno strano quindi, con le squadre di club che saranno costrette a giocare due campionati diversi: il primo, chiusosi prima del Mondiale, ed il secondo che prenderà il via a gennaio, dopo il termine del torneo della FIFA.

I bianconeri sono quindi tornati in campo al loro centro di allenamento per preparare al meglio la seconda parte della stagione, che dovrà vederli protagonisti per rientrare pienamente in corsa per lo Scudetto, con il Napoli capolista distante dieci punti in classifica. Allegri sta allenando la squadra a ranghi ancora ridotti, con alcuni giocatori ancora in Qatar ed altri in vacanza dopo l'impegno del Mondiale.

Per arrivare al meglio alla ripresa, la squadra bianconera ha in programma alcune amichevoli, per testare la condizione della squadra: la prima sarà sabato alle 17 contro l'Arsenal, mentre altare due amichevoli sono state organizzate per arrivare al meglio alla partita contro la Cremonese, prima dopo la pausa. La seconda amichevole sarà un test congiunto contro il Rijeka alla Continassa, in programma il 22 dicembre, mentre il 30, a cinque giorni dalla gara di campionato, i bianconeri dovrebbero giocare contro lo Standard Liegi.