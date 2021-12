Juventus: il 30 si torna in campo per preparare al meglio il 2022

I bianconeri sono in vacanza e si ritroveranno il 30 di dicembre per iniziare a preparare il girone di ritorno, con le prime partite che li vedranno giocare contro Napoli e Roma

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto l'ultima partita del girone di andata contro il Cagliari, chiudendo la prima parte della Serie A al quarto posto in classifica, con quattro punti di ritardo dal primo posto Champions utile, occupato ora dall'Atalanta. Dopo un difficile inizio di stagione, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha perso molti punti per strada e contro squadre medio piccole, i bianconeri sono riusciti ad aggiustare il tiro, e nonostante altri passaggi a vuoto, al giro di boa si trovano a ridosso delle prime quattro posizione, per le quali partirà da gennaio l'assalto.

Un primo mese dell'anno difficile, quello che si para di fronte alla Juventus, che inizierà il suo tentativo di rimonta giocando subito contro il Napoli, per poi andare a Roma per la seconda giornata del girone di ritorno. I bianconeri saranno poi attesi dalla finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, dopo la quale ci saranno le sfide contro Udinese e Milan, intervallate da quella in CoppaItalia contro la Sampdoria. Un mese molto difficile quindi, che Massimiliano Allegri vuole preparare al meglio per non incorrere negli errori e nelle distrazioni fatte ad inizio anno.

Per questo la squadra, che adesso si trova in vacanza, si riunirà alla Continassa il 30 di dicembre, per iniziare a preparare le sfide di un gennaio bello e impegnativo, che direzionerà la stagione della Juventus, in attesa del ritorno della Champions League, che a febbraio vedrà la prima gara tra i bianconeri e il Villareal.

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha comunicato la sospensione dell'attività di allenamento e la data della ripresa: "Qualche giorno di riposo, in occasione delle festività natalizie, prima di tornare in campo per iniziare a mettere nel mirino i prossimi appuntamenti.

A gennaio, infatti, la Juve, sarà attesa da tanti big match e allora questo è il momento giusto per ricaricare le pile in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per il pomeriggio di giovedì 30 dicembre." (Juventus.com)