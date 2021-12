Juventus: domani la ripresa alla Continassa

Dopo le fatiche di questo mese, i bianconeri passeranno il Natale con le famiglie, e si ritroveranno alla vigilia della fine del nuovo anno alla Continassa

redazionejuvenews

La Serie A tornerà in campo il 6 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno, che seguendo la novità introdotta a partire da questa stagione, non seguirà l'ordine delle partite di quello di andata. Una novità che rimescolerà le carte in gioco, e che vedrà la Juventus affrontare un difficile inizio di campionato: i bianconeri inizieranno il girone di ritorno contro il Napoli, per poi andare allo Stadio Olimpico di Roma ospiti della formazione giallorossa, a cui seguiranno le partite in casa contro l'Udinese e a San Siro contro il Milan. In mezzo alle sfide con i partenopei ed i giallorossi la finale di SupercoppaItaliana contro l'Inter, oltre all'inizio della Coppa Italia contro la Sampdoria in programma dopo la sfida contro l'Udinese.

Un inizio d'anno impegnativo per gli uomini di Massimiliano Allegri, che ha visto concludere l'anno con una vittoria contro il Cagliari che ha cementato il quinto posto riducendo il distacco dall'Atalanta quarta in classifica, che si trova ad oggi a quattro punti di distanza. La squadra ha ricaricato le batterie passando il Natale in famiglia, e si ritroverà nella giornata di domani, 30 dicembre, per preparare al meglio la seconda parte dell'anno.

Molto importante sarà quindi la settimana di lavoro a disposizione della Juventus, che nel primo mese dell'anno si giocherà una grossa fetta della stagione: oltre al trofeo in palio contro l'Inter, quello della Supercoppa Italiana, la squadra bianconera giocherà tanti scontri con rivali dirette in classifica, che potrebbero dare un nuovo senso alla stagione bianconera, che ad oggi vede la squadra in ritardo in classifica e distante dalle prime posizioni. Un filotto di vittorie nel mese di gennaio farebbe tornare i bianconeri in corsa, con una seconda parte di stagione che potrebbe vederli protagonisti fino alla fine, in cerca di una rimonta che ad oggi sembra difficile.