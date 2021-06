Juventus, ripartono ufficialmente i summer camp

Il comunicato del club

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato la riapertura dei summer campo dedicati ai ragazzi:

"Torna l'estate, tornano gli Juventus Camp, i campi estivi di calcio targati Juventus dedicati a ragazzi e ragazze. Attraverso giochi, competizioni e sfide, i protagonisti potranno migliorare le proprie abilità sempre in compagnia dei nostri tecnici professionisti vivendo un'esperienza unica e indimenticabile. L'occasione migliore per tornare a giocare dopo questi mesi difficili!

L'obiettivo è regalarvi un'esperienza unica: la crescita e il divertimento sono centrali nel progetto, così come lo è, ovviamente, l'attenzione alla salute. Tutte le iniziative si svolgeranno secondo le disposizioni di sicurezza per garantire un divertimento sereno e, in caso di eventuali problematiche che impediscano il normale svolgimento dell'attività in programma, i partecipanti saranno comunque tutelati.

Sono tre i diversi programmi proposti quest'estate:

- Juventus Training Camp: un'esperienza estiva all'insegna dello sport, da trascorrere nelle Scuole Calcio Juventus, per rafforzare le proprie capacità tecniche sotto la supervisione di allenatori qualificati Juventus. Il tutto, senza naturalmente dimenticare il divertimento.

- Programma Personal Training Pro, per rendere l'allenamento ancora più intenso, con esercizi di perfezionamento mirati in gruppi ridotti, in sessioni serali presso le nostre Scuole Calcio italiane. Questo programma è prenotabile sia insieme ai Training Camp che singolarmente.

- Juventus Summer Camp: quest'anno in formato Day Camp. Un'esperienza calcistica in località turistiche per completare la propria vacanza con calcio e divertimento. Nuovi amici, uno staff qualificato Juventus e tanta azione sono gli elementi principali dei nostri Summer Camp. I Summer Camp si svolgono a Loano (SV) e Lignano Sabbiadoro (UD).

Cosa aspetti? Scopri i camp estivi di calcio disponibili per il 2021, prenota il tuo Juventus Camp e indossa la maglia ufficiale bianconera. Vivi un sogno, vivi un'estate indimenticabile: Make it Real!".