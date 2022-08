Juventus, rinnovo per Mattia Compagnon fino al 2026

Il matrimonio tra la Juventus e Mattia Compagnon continua fino al 2026. Ieri è stato firmato il rinnovo di contratto del centrocampista.

redazionejuvenews

La Juventuslavora anche sui giovani. Il club bianconero, nella giornata di ieri, ha comunicato il prolungamento del contratto di Mattia Compagnon, esterno dell'U23. L'accordo con il calciatore italiano è stato rinnovato fino al 2026. Una conferma importante per la Vecchia Signora e per Brambilla, che nella prossima stagione farà del classe 2001 uno dei leader della rosa nel campionato di Serie C.

Infatti, nella scorsa annata, Compagnon è stato il capocannoniere di Madama, con 9 reti tra tutte le competizioni. Per il centrocampista, probabilmente, nel prossimo anno, ci sarà anche qualche spezzone in prima squadra, per far assaggiare la Serie A al talentino ex Udinese, che ha già partecipato alla tournée pre-campionato.

Lo stesso Compagnon, dopo il rinnovo, ha rilasciato delle dichiarazioni su Instagram: "Sono arrivato alla Juve che ero poco più di un ragazzino. In questi due anni ho avuto la possibilità di apprendere tanto, sia dal punto di vista tecnico che umano. E ora sono orgoglioso di poter diventare uomo alla Juve, il viaggio continua. Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con la Juventus. Ringrazio la società per la fiducia, i miei agenti per il lavoro svolto e la mia famiglia che mi è sempre stata vicina".