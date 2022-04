Juventus: dopo Cuadrado e Perin in arrivo altri rinnovi

Il difensore del Chelsea dovrebbe lasciare Londra alla fine della stagione, e dopo l'interesse della Juventus anche altri club si sono mossi

redazionejuvenews

Mentre sul campo la Juventus cerca di difendere il quartoposto dagli assalti di Roma e Fiorentina, con il treno Scudetto perso dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, la dirigenza continua a lavorare fuori dal campo sul mercato e soprattutto sui rinnovi. La settimana scorsa è stata la volta di Perin e Cuadrado: i due calciatori bianconeri hanno rinnovato il proprio contratto rispettivamente fino al 2025 e fino al 2023. Due pedine importanti per Massimiliano Allegri, con Perin che ha accettato di buon grado il ruolo di secondo portiere, e con Cuadrado che finirà la sua carriera in bianconero. Dopo i due calciatori a Torino mancano i rinnovi di De Sciglio e Bernardeschi, con cui la società dovrà discutere nei prossimi giorni.

Il terzino italiano è da sempre uno degli uomini di Massimiliano Allegri: quest anno il giocatore ha avuto anche ampi margini di crescita, che lo hanno reso sempre più affidabile. Il giocatore non sarebbe il prossimo anno il titolare del ruolo di laterale della squadra, ma il tecnico toscano sta insistendo per tenerlo in squadra, vista la sua duttilità e la sua buona forma. Per questo il prolungamento del giocatore non sembra in discussione, vista anche la cifra che percepisce.

Discorso diverso per quanto riguarda la situazione di Federico Bernardeschi. Dopo tanti anni a Torino, dove era arrivato con grandi aspettative, l'esterno italiano non è mai riuscito a convincere, alternando buone giocate a prestazioni disastrose. Il giocatore non ha al momento molto mercato, e visto il suo rendimento e il suo stipendio la Juventus non sarebbe convinta di rinnovargli il contratto, anche per le pretese economiche del giocatore, con il club bianconero che vorrebbe ridurgli l'ingaggio, proposta non accettata. Le parti si rincontreranno, ma il divorzio è sempre più vicino, con il giocatore che a fine stagione lascerà Torino.