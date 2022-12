Juventus: fissate le date del rientro degli ultimi Nazionali

La Juventus si è ritrovata all'inizio del mese alla Continassa per iniziare a preparare la seconda parte di stagione, che prenderà il via il 4 gennaio con la partita in programma contro la Cremonese. I bianconeri si stanno allenando al centro sportivo per arrivare al meglio alla ripresa, anche se il tecnico Massimiliano Allegri non ha a disposizione ancora tutta la squadra: alcuni giocatori infatti sono in vacanza dopo le fatiche del Mondiale, mentre altri sono ancora in Qatar, dove disputeranno la finale della Coppa del Mondo.