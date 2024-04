Juventus, il ricordo del poker con il Torino del 2002: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota in vista del derby. Ecco il comunicato: "17 novembre 2002, Stadio Delle Alpi: si gioca il derby della Mole tra Torino e Juventus. La Juve, allenata da Marcello Lippi, è in testa alla classifica di Serie A, mentre il Torino di Renzo Ulivieri naviga nella parte bassa della classifica. La partita è a senso unico: la Juventus domina fin dal primo minuto e chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Del Piero - una punizione magistrale dal limite dell'area che si insacca all'incrocio dei pali - e Di Vaio. Nella ripresa la musica non cambia: Nedved (Autore anche di un assist) e Davids siglano il 3-0 e 4-0 definitivo. "UN DERBY DA FUNAMBOLI" Così racconta la stracittadina Hurrà Juventus del mese di dicembre 2002. "La Juve Gioca Una Partita Superiore, Su Ritmi E Schemi Che Il Toro Non Regge. Non Ci Sono Particolari Demeriti Dei Padroni Di Casa In Questo 0-4: C'è Piuttosto La Crescente Consapevolezza Che I Bianconeri Giocano Un Calcio Esemplare, Con Pochissimi Errori E Con Grandi Entusiasmi".