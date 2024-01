Juventus, il ricordo della partita con l’Inter del 2013: il ricordo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita vinta con l'Inter del 2013, gara decisiva per lo Scudetto di allora.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla partita con l' Inter del 2013. Ecco il comunicato: "Fra le più belle vittorie della Juve a Milano, ne ricordiamo una del 2013. In questo abbraccio, si vedono alcuni dei protagonisti di quel sabato pomeriggio: Chiellini, Vidal, Pirlo, Matri e Quagliarella.

VANTAGGIO IMMEDIATO La Juve ha due motivazioni forti: rafforzare il primato con altri 3 punti; “vendicare” la sconfitta patita all'andata nel proprio stadio. Intenzioni che si vedono subito: la Signora passa al terzo minuto con un tiro da fuori di Quagliarella che sorprende totalmente Handanovic. EQUILIBRIO PER 6 MINUTI La gara è estremamente vivace, ricca di opportunità da una parte e dall'altra. La foto fa riferimento alla ripresa, quando l'Inter riesce a pareggiare con Rodrigo Palacio che sfrutta un assist di Cassano. Ma la situazione di equilibrio, proprio come a inizio gara, dura pochissimo. Dopo 6 minuti la Juventus riscatta in avanti.