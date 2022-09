Juventus, addio per Marco Ricci: saluta il Chief Revenue Officer

Novità in casa Juventus . Il CRO, Chief Revenue Officer, Giorgio Ricci , ha detto addio alla Vecchia Signora dopo sette stagioni. Il dirigente di Madama ha affidato a Linkedln le sue parole di saluto al club piemontese, che adesso dovrà sostituire Ricci con un nuovo profilo adatto e pronto per l'importanza del ruolo da ricoprire in questo momento storico.

Ecco le sue parole: "La Juventus è stata per una parte significativa della mia vita la mia seconda casa, la mia seconda famiglia dove sono cresciuto, partito e tornato, ma soprattutto da cui ho imparato la vera cultura del lavoro e la ricerca dell’eccellenza. Tempo fa ho informato tutti internamente della mia decisione di lasciare il club a fine settembre. Ho sentito che era il momento giusto per farlo perché ho sempre guardato avanti e ho cercato di essere parte attiva del mio futuro.

Prendo una frase cara alla persona a cui devo gran parte della mia esperienza professionale: “Cambia prima di doverlo fare”. Ho sempre creduto in queste parole e in quanto sia stimolante seguire i propri sogni. Ecco perché il primo ottobre il mio studio di consulenza sarà finalmente attivo e sono pronto a dare il massimo, come sempre, per costruire qualcosa di grande…stay tuned!".