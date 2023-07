Juventus, il riassunto del giorno: Weah catalizza le attenzioni

Per la Juventusoggi è stato il giorno del primo acquisto nel calciomercato, ovvero Timothy Weah. Questo il comunicato dei bianconeri: "Da oggi, sabato 1 luglio 2023, la batteria degli esterni bianconeri si arricchisce: Timothy Weah è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Lo statunitense arriva a titolo definitivo dal LOSC Lille. Nato negli Stati Uniti - a New York City - il 22 febbraio del 2000, approda per la prima volta in carriera in Italia, ma non sarà il primo Weah a giocare nel nostro Paese. Figlio d'arte, il papà di Timothy è George, attuale Presidente della Liberia e grande ex attaccante, tra le altre, di Milan - dove ha militato nella seconda metà degli anni '90 - e prima ancora di PSG e Monaco. Tornando a Timothy, il suo primo contatto con il pallone avviene nello Stato di New York, prima di salutare gli USA e approdare in Europa poco più che quindicenne nelle Giovanili del PSG nell'estate del 2015. Nel club parigino esordisce in Prima Squadra nel marzo del 2018 e in quello stesso anno vince - proprio con la squadra all'epoca allenata da Unai Emery - il primo titolo della sua ancora giovanissima carriera: il campionato francese. Il primo trofeo non si scorda mai e da quella stagione - la 2017/2018 - in avanti per Weah vincere diventa una piacevolissima abitudine.