Juventus, il riassunto del giorno: parlano Toni e Chiellini

Dalle parole di Toni su Vlahovic alle dichiarazioni di Chiellini sulla nuova Juve: tutte le notizie del giorno sui bianconeri.

Per la Juveè un momento di transizione, complicato e senza certezze. L'ex bianconero Chiellini ha parlato di questo: "Ho capito di essere alla fine del mio percorso con la Juventus. ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare un’esperienza in America, un posto che mi ha sempre affascinato. Ho valutato solo offerte che mi ispirassero come giusto finale di carriera, anche per capire come vivono lo sport-business negli Stati Uniti e aprirmi verso nuove culture.

Dopo Los Angeles? Sicuramente non altre squadre, devo capire quando ma torneremo in Italia. La mia vita dovrebbe essere a Torino. Vorrei dare stabilità alla famiglia, ho tanti progetti e idee, più a livello manageriale, e ho tempo per prepararmi capendo tutte le opportunità".

Anche Toniha detto la sua: "La voglia di Vlahovic farà la differenza per la Juventus. Dusan è un attaccante forte. Punto e basta. Non si discute. Lo scorso anno non è stato tanto Allegri a non capirlo. Il problema che non stava bene lui fisicamente. Quest’anno è già partito forte. Un consiglio? Deve stare più tranquillo durante la partita, di giocare con meno rabbia. Lui è voluto restare a Torino per cercare di vincere con la Juventus. Io lo scambio con Lukaku non lo avrei mai fatto".

