Juventus, il riassunto del giorno: parlano Giuntoli e Serena

Per la Juve è giorno di anti-vigilia del match con il Lecce . Giuntoli , dirigente dei bianconeri, ha detto la sua: "I ringraziamenti vanno sempre condivisi con le persone che lavorano con te. Ringrazio De Laurentiis e Spalletti, i miei vecchi calciatori e tutti i collaboratori che erano lì con me. Ora sono alla Juventus dove mi hanno accolto benissimo e stiamo facendo un grandissimo lavoro. Stiamo lavorando coi giovani e dobbiamo continuare così. L'ambizione ci vuole sempre, anche negli anni di transizione.

Quest'anno la nostra ambizione è tornare in Champions League anche per valorizzare i nostri ragazzi. Kean? E' un ragazzo che ha tante richieste, stiamo valutando il da farsi col suo agente per il suo bene e per il bene nostro. Anche dovesse partire, il nostro mercato è chiuso".