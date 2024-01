Juventus, il riassunto del giorno: parlano Ravanelli e Scanavino

Per la Juve sono giorni di attesa, in vista della prossima partita contro il Frosinone . Del match con la Salernitana, ha parlato Ravanelli : "Yildiz? Sta facendo bene, è un percorso di crescita. È un ragazzo bravo. Oggi è alla terza partita da titolare in campionato, vedremo cosa saprà fare oggi. L’importante è che tutta la squadra sappia fare una buona partita oggi.

Anche Scanavino ha detto la sua: "Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato da Giuntoli e Allegri nei giorni scorsi. Non c'è nulla di previsto né in entrata né in uscita. Neanche il colpo a centrocampo? Vediamo come si sviluppa il mese di gennaio... Come giudico il girone d'andata della Vecchia Signora? La forza della Juve è avere un gruppo molto motivato e molto determinato, con grande grinta. Abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso e ci puntiamo anche per il girone di ritorno".