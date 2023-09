Juventus, il riassunto del giorno: parlano Mauro e Rabiot

Per la Juventus, il giorno dopo la vittoria sulla Lazio, è tempo di celebrare il successo. A parlarne è stato Rabiot: "Era uno scontro diretto, abbiamo fatto molto bene. Abbiamo concesso poco e abbiano avuto occasioni. Abbiamo tenuto bene la palla e abbiamo difeso tutti insieme. L'atteggiamento c'era, quindi veramente mi è piaciuta questa partita. potevo partire dopo una stagione così, senza Champions e senza niente. Quindi era importante rimanere per me e ritrovare la Juventus che conosciamo che vince e che lotta per lo scudetto".