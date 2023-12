Juventus, il riassunto del giorno: parlano Manna e la mamma di Rabiot

Dalle parole di Manna sul nuovo corso alle dichiarazioni della mamma-agente di Rabiot sul futuro: tutte le notizie sulla Juve.

Per la Juventussono giorni di pausa in vista della prossima sfida. Manna, dirigente dei bianconeri, ha detto la sua: "Un premio che devo condividere con le persone che insieme a me hanno condiviso il percorso dei ragazzi con cui abbiamo fatto un lavoro importante iniziato anni fa. È un progetto che parte da lontano, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e speriamo di poter continuare così.

Con la società e la squadra sappiamo quello che è il nostro obiettivo che è raggiungere la prossima Champions League e rispettare i parametri economici perché la situazione non è semplicissima. Poi lavoriamo giorno per giorno per vincere, alla Juve i risultati contano”.

Anche la mamma-agente di Rabiot ha parlato del futuro: "Smentisco totalmente le notizie apparse giovedì sulla stampa sportiva in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus. Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione e al momento non ci sono discussioni con nessun club sul futuro di Adrien".

