Juventus, il riassunto del giorno: parlano Brambilla e Locatelli

Dalle parole di Locatelli sul campionato alle dichiarazioni di Brambilla sulla Next Gen: tutte le notizie sulla Juventus.

Per la Juvesono giorni di attesa in vista del match con il Frosinone. Proprio di questo, ed altro, ha parlato Locatelli: "Il mio 2023 è stato positivo, adesso, stiamo facendo una bella stagione, dobbiamo continuare così; non parliamo di rincorsa all’Inter, che è una squadra forte ed esperta, ma di corsa su di noi stessi. Stiamo facendo un bel percorso di crescita, con tanti giovani, andiamo avanti su questa strada.