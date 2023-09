Juventus, il riassunto del giorno: i bianconeri battono la Lazio

La Juventus , dopo la sosta nazionali, ha sconfitto la Lazio nell'anticipo della quarta giornata. Decisivi Vlahovic e Chiesa, che hanno siglato i tre gol per i bianconeri, che adesso si trovano momentaneamente in testa alla classifica.

Prima del match, ha parlato anche Danilo , toccando diversi temi: "Con Max condivido moltissime cose, è leale, diretto, pochi giri di parole (...) vuole soprattutto vincere perché se nel calcio non vinci non ti diverti. Pogba? Mi dispiace molto per Paul. Gli sono sempre stato vicino, non lo abbandono proprio adesso.

Ci sono giorni in cui in allenamento non vinco un contrasto (...) ma quando vedo quella maglia qualcosa dentro di me succede. E' una questione di responsabilità individuali e collettive. CI sono momenti in cui guardo la fascia al mio braccio e avverto uno stimolo in più. Io voglio che la decisione di smettere sia mia e soltanto mia, spero di poterlo fare con un club quanto con la Nazionale".