Juventus, il riassunto della giornata: bianconeri tra poco in campo

Tra due ore la Juventus sarà ospite del Siviglia -che ha già vinto questo trofeo per ben sei volte- dopo l'1-1 di settimana scorsa all'Allianz. Si ripartirà dai gol di En-Nesyri e di Gatti, uno per tempo. Sarà un Sanchez Pizjuan sold out. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali -dopo i dubbi rivelati ieri da Allegri in conferenza stampa- nelle ultime ore si stanno registrando anche diverse tensioni in città.