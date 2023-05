Juventus, il riassunto della giornata: giornata di vigilia

Dalla preparazione del match di domani contro l'Empoli all'attesa per la sentenza: ecco le principali notizie del giorno in casa Juve

redazionejuvenews

La Juve si prepara alla sfida di domani sera valida per la 36a giornata di campionato. I bianconeri saranno impegnati nella trasferta al Castellani -ore 20.45- contro un Empoli già matematicamente salvo. Sui probabili undici in casa Juve ci aspettiamo dei cambi rispetto alla sfida di Europa League. Allegri dovrà fare a meno di Danilo e Cuadrado entrambi indisponibili per squalifica che si aggiungono ai quattro infortunati (Bonucci, De Sciglio, Pogba, Fagioli). Szczesny confermato tra i pali e comparto difensivo composto da Gatti, uno tra Rugani e Bremer e Alex Sandro. A centrocampo Kostic e Barbieri insieme a Miretti, Paredes (in vantaggio su Locatelli) e Rabiot (anche se non al top). Qualche dubbio in attacco: idea Kean dal 1', Vlahovic da valutare.

Nella giornata di oggi, a tener banco sono state anche le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa e il messaggio di Paul Pogba ai tifosi. Il tecnico toscano ha affermato che al 100% resterà per altri due anni sulla panchina della Juventus. Il francese -di nuovo ai box- ha invece avvisato tutti: "Sono tornato per vincere. Non mollo, non mi do per vinto".

Ma oltre al calcio giocato cresce l'attesa per la sentenza di domani sul filone plusvalenze. Si parla di una nuova penalizzazione per i bianconeri, ma la Juve è già pronta a fare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Come riportato da Sky Sport: "Ciò significa che bisognerà aspettare le motivazioni della Corte Federale in una decina di giorni, o forse anche meno, per poi calendarizzare il nuovo processo davanti al Collegio in almeno un altro paio di settimane."