Juventus, il riassunto della giornata: parlano Allegri e Mendilibar

Per la Juventus questi sono giorni cruciali. I bianconeri, domani, nella semifinale di ritorno di Europa League con il Siviglia , si giocano una grossa fetta di stagione, partendo dall'1-1 dell'andata. Oggi è quindi giorno di vigilia, e come consuetudine, hanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre.

Ecco le parole di Mendilibar: "Domani saprete la formazione. Tutti vorranno essere titolari per giocare quindi dovrà scegliere, ho qualche dubbio ma me la dovrò giocare. Una squadra come la Juve vorrà giocare il pallone. Dobbiamo essere concentrati sul saper difendere e capire la gara in base alla pazienza. Acciaccati? Qualcuno ha accusato qualche fastidio, qualcun altro rientra da un infortunio e ha pochi allenamenti nelle gambe, ma è normale in questo momento della stagione. Conta più la testa dei giocatori, sono tutti disponibili. La differenza più importante è che contro la Juventus già nella prima partita abbiamo giocato molto bene, mentre nella gara di andata a Manchester non avevamo fatto bene. La partita di Torino ci dà fiducia per fare bene in casa nostra. Dopo la gara di Old Trafford c'erano maggiori dubbi". Di seguito le parole di Allegri.