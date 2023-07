Juventus, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Kean

L'anno scorso siamo arrivati terzi sul campo, c'è una buona base, ma bisognerà vedere come sarà la squadra a fine mercato e lavorare con grande voglia. Chiesa? Si è presentato bene, ha una gamba diversa rispetto all'anno scorso, ma era normale. Sapevamo che sarebbe stato un anno di transizione, sono contento per come si è presentato, per lo spirito e per la voglia che ha di fare un'annata importante. Weah? Ha avuto un buon impatto. Si tratta di un giocatore valido che si mette sempre a disposizione. Sono contento di come sta lavorando".