Juventus, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Bernardeschi

Per la Juventusè giorno di vigilia del derby con l'Inter. In conferenza ha parlato Allegri: "Da tanto non giocavamo una partita che vale il primo posto. Noi dobbiamo desiderare la vittoria domani come abbiamo desiderato di vincere le altre. Dobbiamo essere coesi, consci dei nostri limiti da far diventare punti di forza. Domani si inizia alle 20:45 e non si sa mai come va, ma importante sarà interpretare al meglio i momenti della partita".