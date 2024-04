Juventus, il riassunto del giorno: parlano Adani e Cassano

Per la Juvesono giorni di attesa, in vista della prossima gara. Ecco le parole di Adani sul match con la Fiorentina: "La Juve è contratta dal periodo. Non dovrebbe essere associata alla storia, alla grandezza del club. Ma è invece una lettura comune alla Juventus: non è che vive per cercare il secondo e il terzo gol, spesso cerca di perdere tempo e portare a casa il risultato. E’ stato spesso il marchio di fabbrica dell’allenatore. Una volta, come ieri, fa Szczesny il miracolo o Nzola salva il risultato. La settimana prima, però quel gol lo prendi da Marusic". Anche Cassanoha detto la sua: "Il Milan ha vinto lo Scudetto con Krunic, Bennacer, Calabria, Kalulu ma era più forte la Juve; il Napoli ha dato via tre titolari, ha preso Kvaratskhelia, Anguissa (che giocava in B inglese) e gli ha dato 20 punti di distacco. L'Inter quest'anno è molto più forte. Siccome Allegri si basa sui risultati e non ha vinto nulla, dovrebbe fare un passo indietro. La Juve ha 17 nazionali e ha speso 160 milioni ma gioca alla carlona, non riescono a fare tre passaggi. Quando dice che la Juve deve arrivare quarta, prende in giro tutti. Guardate il Bologna, gioca un calcio meraviglioso e ha speso 1,50 euro".