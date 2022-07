Juventus, in rete le immagini del retro kit 2023

La squadra bianconera continua a lavorare anche sul marketing, e sono uscite sulla rete le prime immagini del kit retro preparato insieme ad Adidas

redazionejuvenews

La Juventus ha concluso due mesi fa una stagione deludente, che per la prima volta dopo dieci anni ha portato i bianconeri a non alzare nemmeno un trofeo al cielo. Se la squadra di Allegri non è mai stata veramente in lotta per il campionato, con la rincorsa conclusa con la sconfitta contro l'inter, anche nelle due finali che hanno giocato i bianconeri sono usciti sconfitti, sempre dai nerazzurri, finendo la stagione per la prima volta dopo dieci anni senza alzare al cielo alcun trofeo. Dopo un anno senza Scudetto quindi, si è chiuso anche il secondo senza vincere la Serie A, ela dirigenza vuole subito tornare a vincere.

Per questo i bianconeri stanno lavorando sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri la migliore rosa possibile in vista del nuovo campionato, con alcune operazioni per le quali manca solo l'ufficialità: tra la giornata di oggi e quella di domani sono attesi a Torino Angel Di Maria, Paul Pogba, e il terzino del Genoa Cambiaso, che svolgeranno le visite mediche e firmeranno il contratto che li legherà alla Vecchia Signora. Tre colpi che rappresentano solo l'inizio del mercato bianconero, con la dirigenza attiva per portare a Torino altri giocatori per Allegri.

Oltre che sul mercato, la squadra di dirigenti bianconeri sta anche lavorando a progetti collaterali, come quello spoilerato in rete dall'account FootyHeadlines, sempre informato sulle maglie delle squadre di calcio: il sito specializzato ha diffuso le prime immagini di quello che sarà il retro kit bianconero che verrà presentato nel corso della primavera del prossimo anno: la maglia sarà a maniche lunghe in total black, con le tre strisce Adidas che correranno lungo tutta la manica, in bianco, e che saranno presenti anche intorno al colletto con alternanza di bianco e nero. Per finire la maglia presenterà lo Scudetto sulla parte sinistra, sormontato dalle tre stelle a celebrare i 38 scudetti vinti nella sua storia da Madama.