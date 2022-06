Juventus, il report dei bianconeri in Nazionale: oggi in campo Rabiot

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "Un altro pari per la Spagna di Luis Enrique che a Praga non riesce ad andare oltre il 2-2 contro la Repubblica Ceca. Padroni di casa avanti due volte, prima con Pesek e poi con Kuchta, ma in entrambe le situazioni sono raggiunti rispettivamente da Gavi e da Inigo Martinez. Mezz'ora in campo per Morata, entrato intorno all'ora di gioco. Due punti in due partite per la Nazionale iberica. Vittoria netta per l'Argentina in amichevole: contro l'Estonia finisce 5-0 per l'Albiceleste con Dybala subentrato dalla panchina, come Morata, intorno all'ora di gioco.