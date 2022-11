Juventus, il report dei calciatori bianconeri al Mondiale in Qatar

Come stanno andando i calciatori della Juventus al Mondiale in Qatar? Ecco il report dei bianconeri sui gioielli di Madama.

La Juventus, tramite il sito ufficiale, ha pubblicato il resoconto degli ultimi risultati dei calciatori bianconeri al campionato del Mondo. Ecco la nota: "Ha preso il via la Coppa del Mondo 2022 in Qatar, ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Gara inaugurale il 20 novembre 2022, Qatar-Ecuador, finale in programma il 18 dicembre 2022. Sono undici i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Nazionali per la competizione, di seguito la lista completa dei bianconeri coinvolti ai nastri di partenza: Weston McKennie (USA) Angel Di Maria e Leandro Paredes (Argentina) Wojciech Szczęsny e Arek Milik (Polonia) Adrien Rabiot (Francia) Dušan Vlahović e Filip Kostić (Serbia) Alex Sandro, Bremer e Danilo (Brasile) QATAR 2022 |

OGGI IN CAMPO Oggi, sabato 25 novembre 2022, tornano in campo Paredes, Di Maria, Rabiot, Szczesny e Milik. Saranno questi ultimi a cominciare, alle 14:00, in Polonia - Arabia Saudita. Toccherà poi a Rabiot, a caccia della seconda vittoria in Francia - Danimarca, con Paredes e Di Maria a chiudere la giornata con l'obiettivo di riscattare la sorprendente sconfitta contro l'Arabia Saudita. Argentina - Messico sarà una gara da non perdere. Il programma della giornata: Tunisia - Australia Polonia - Arabia Saudita Francia - Danimarca Argentina - Messico MONDIALI: IL

CALENDARIO COMPLETO DEI GIOCATORI DELLA JUVENTUS IL CAMMINO BIANCONERO FIN QUI: Weston McKennie (USA): 1-1 vs Galles | 0-0 vs Inghilterra Angel Di Maria e Leandro Paredes (Argentina): sconfitta 1-2 all'esordio con l'Arabia Saudita Wojciech Szczęsny e Arek Milik (Polonia): 0-0 all'esordio contro il Messico Adrien Rabiot (Francia): vittoria 4-1 all'esordio sull'Australia. Gol e assist per lui. Dušan Vlahović e Filip Kostić (Serbia):sconfitta 0-2 all'esordio contro il Brasile. Alex Sandro, Bremer e Danilo (Brasile): vittoria 2-0 all'esordio contro la Serbia".