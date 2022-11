Juventus, il report dei calciatori impegnati al Mondiale

BRASILE AVANTI Danilo fermo ai box, Bremer in panchina e Alex Sandro titolare: così il bianconero in verdeoro. Grande prova di Alex Sandro, in campo 86 minuti prima di lasciare il posto a Telles, contro la Svizzera, con 11 duelli vinti su 12 e una costante partecipazione alla manovra brasiliana. A decidere la partita il bel gol all'83' di Casemiro. SERBIA, SI DECIDE TUTTO CONTRO LA SVIZZERA Partita infinita tra Serbia e Camerun.

Al 3-3 ha preso parte Kostić, titolare e in campo per 92 minuti, mentre Vlahović è rimasto in panchina. Cronistoria del match: vantaggio camerunense con il gol di Castelletto al 29', rimonta serba nei minuti di recupero del primo tempo firmata Pavlović e Milinkovic-Savić. In avvio di ripresa Mitrović sembra chiudere la partita, ma il Camerun non si arrende e con Aboubakar e Choupo-Moting pareggia i conti. Il 3-3 regge anche agli scossoni finali, ma complica notevolmente le ambizioni di qualificazione della squadra di Song".