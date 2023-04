Juventus, il report delle giovanili: tante gioie per i bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato il report delle squadre giovanili . Ecco la nota: "UNDER 19 FEMMINILE Vince e convince in trasferta la Primavera di Coach Piccini che supera 1-3 le pari età del Napoli ottenendo tre punti importanti in chiave classifica. A decidere la sfida la doppietta di Zamboni e la rete di Moretti. Di Del Freo l'unica marcatura delle partenopee. Da segnalare, tra le fila delle bianconere, l'esordio con l'Under 19 di Belotto, portiere classe 2003. UNDER 17 FEMMINILE Strepitosa vittoria della squadra di Mister Scrofani che, in trasferta, si impone 0-8 sul campo del Monza in un match della Fase Interregionale del campionato di categoria. Decidono la sfida: la tripletta di Corda, la doppietta di Ferraresi e le reti di Mariotti, Dalla Gasperina e Di Bello.

UNDER 16 MASCHILE Nell'ultima giornata della regular season la squadra allenata da Mister Rivalta supera in trasferta i pari età della Cremonese. Il match tra lombardi e bianconeri finisce 0-2 con le firme di Yamoah e di Russo, quest'ultimo subentrato dalla panchina. UNDER 15 FEMMINILE Sconfitta per 3-9 in quel di Garino per l'Under 15 femminile di Mister Vood in un match della Fase Interregionale del campionato di categoria. Le reti bianconere sono state firmate da Bertero, Fabozzi e Bertoglio. UNDER 15 MASCHILE Sconfitta di misura in trasferta per la squadra di Mister Benesperi nell'ultima giornata della regular season. I bianconeri vengono superati 2-1 sul campo della Cremonese, venendo così scavalcata in classifica dai pari età del Genoa e chiudendo al terzo posto. Per la nostra Under 15 in gol Badarau che intorno alla mezz'ora del secondo tempo ha provato a riaprire la partita dopo le due reti dei lombardi siglate entrambe da Stefani".