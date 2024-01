Juventus, il report dell’allenamento in vista del Sassuolo

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Il girone di ritorno della Serie A è alle porte per la Juventus che anche oggi, domenica 14 gennaio 2024, è scesa in campo al mattino al Training Center. All'orizzonte, per i bianconeri, c'è la sfida contro il Sassuolo all'Allianz Stadium, in programma martedì 16 gennaio alle ore 20:45, cinque giorni dopo la vittoria sul Frosinone in Coppa Italia che è valso l'accesso in semifinale.