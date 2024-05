Juventus, il report dell’allenamento in vista della Roma

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, martedì 30 aprile, la Juventus questa mattina ha proseguito la preparazione della trasferta contro la Roma. Il match contro i giallorossi, valido per la 35ª giornata di Serie A, è in programma domenica 5 maggio alle ore 20:45. Una sessione di allenamento, quella di questa mattina al Training Center, che si è svolta sotto una fitta pioggia ed è stata dedicata al possesso palla e a un mini torneo con diverse partitelle disputate. Nel pomeriggio l'attenzione si sposterà su una seduta di forza in palestra. Domani la squadra tornerà in campo al mattino".