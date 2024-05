Juventus, il report dell’allenamento in vista della Roma

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "La Juventus, nel posticipo domenicale della 35ª giornata, se la vedrà allo Stadio Olimpico di Roma contro la formazione giallorossa. Appuntamento fissato per domenica 5 maggio, alle ore 20:45. A due giorni dalla sfida contro la squadra di Daniele De Rossi, i bianconeri si sono allenati ancora una volta al mattino focalizzando l'attenzione su esercitazioni per lo sviluppo della manovra contro il pressing avversario e su situazioni di gioco in fase offensiva e difensiva. Domani, sabato 4 maggio, è vigilia della gara e Massimiliano Allegri presenterà il match in conferenza stampa – visibile in diretta su Juventus TV – alle ore 11:00, all'Allianz Stadium. Nel primo pomeriggio, poi, la squadra si troverà al Training Center per l'ultima sessione di allenamento prima della partenza per Roma".