Juventus, il report dell’allenamento in vista del match con il Napoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull' allenamento odierno. Ecco il comunicato: "La Juve torna al lavoro dopo un giorno di pausa e riceve il meritato abbraccio dei tifosi per la vittoria sulla linea del traguardo a Monza, che consolida il secondo posto in campionato dei bianconeri.

Allenamento aperto, questa mattina, al Training Center, per iniziare la settimana di lavoro in vista del secondo venerdì consecutivo in campo in Serie A: l’8 dicembre, all’Allianz Stadium, arriva il Napoli.