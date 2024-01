Juventus, il report dell’allenamento in vista del Lecce

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'allenamento in vista della partita con il Lecce . Ecco il comunicato: "Prosegue, alla Continassa, il lavoro sul campo della Juventus in vista del prossimo appuntamento in calendario.

Domenica 21 gennaio 2024, alle ore 20:45, i bianconeri se la vedranno contro il Lecce al "Via del Mare" e il match sarà valido per la ventunesima giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Anche oggi la squadra si è ritrovata al mattino e nella sessione di allenamento odierna la squadra ha svolto esercitazioni per la manovra avanzata con conclusioni e per la manovra sotto la pressione avversaria, prima di chiudere la seduta con una partitella.