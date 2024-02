Juventus, il report dell’allenamento in vista dell’Inter

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sull'allenamento odierno in vista del match con l'Inter. Ecco il comunicato: "Entra davvero nel vivo la preparazione al Derby d’Italia. Mancano due giorni alla partita di domenica sera a San Siro, e il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando, come sempre a -2 dal match, alla tattica, per preparare al meglio le situazioni di gioco per la gara.