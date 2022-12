Juventus, il report dell’allenamento odierno: Bonucci out

I bianconeri sono scesi in campo per continuare la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la seconda parte della stagione, che prenderà il via il 4 gennaio con la partita in programma contro la Cremonese, a cui a stretto giro seguiranno quelle contro Udinese e Napoli. Una ripresa sprint, che la squadra di Massimiliano Allegri non vuole, e non deve, sbagliare se vuole tornare in corsa per lo Scudetto.

Attraverso il suo sito internet, la società bianconera ha fatto il punto sulla squadra, pubblicando il report dell'allenamento di oggi, ancora a ranghi ridotti in attesa degli ultimi giocatori impegnati nel Mondiale in Qatar.

"Dopo la giornata di ieri, con il primo allenamento aperto ai tifosi dalla ripresa della preparazione, questa mattina la Juventus si è ritrovata per proseguire la propria settimana di lavoro, a tre giorni dall’amichevole in programma sabato 17 dicembre alle ore 19:00 italiane all’Emirates Stadium contro l’Arsenal. Il gruppo si è ritrovato oggi alla Continassa, e poi si è diviso fra esercitazioni tecniche individuali in campo e lavoro sulla forza in palestra.

LE CONDIZIONI DI LEONARDO BONUCCI

Gli accertamenti ai quali è stato sottoposto stamattina Leonardo Bonucci, in seguito a un problema riferito al termine dell’allenamento di ieri, hanno evidenziato un’infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 10 giorni. Domani si torna a lavorare in doppia seduta." (Juventus.com)