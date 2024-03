Juventus, il report dell’allenamento in vista del Genoa

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull' allenamento : "La Juventus è tornata in campo per cominciare a preparare la sfida di domenica 17 marzo 2024, in programma all'Allianz Stadium alle ore 12:30, contro il Genoa valida per la 29ª giornata di Serie A.

Per i difensori esercitazioni per la linea difensiva contro l’attacco avversario, per centrocampisti e attaccanti invece combinazioni per arrivare alla conclusione. Per l'allenamento di domani l’appuntamento è fissato nuovamente al mattino".