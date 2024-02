Juventus, il report dell’allenamento a meno due dal Frosinone

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla seduta di allenamento dei bianconeri in vista del Frosinone.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'allenamento. Ecco il comunicato sulla seduta in previsione della partita contro il Frosinone, che si svolgerà domenica alle 12,30: "Mancano due giorni al ritorno in campo della Juventus in Serie A, domenica all’ora di pranzo contro il Frosinone all’Allianz Stadium.