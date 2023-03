Juventus, il report dell’allenamento: Chiesa ancora a parte

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della prossima sfida di Europa League contro il Friburgo.

La Juventusoggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri, in previsione della gara di Europa League contro il Friburgo. I bianconeri, favoriti dall'1-0 dell'andata, si giocheranno il tutto per tutto in casa dei tedeschi, per cercare di ottenere il pass per i quarti di finale.

Nella sessione odierna Federico Chiesa si è allenato ancora a parte, motivo per cui il suo impiego giovedì resta in forte dubbio, considerando anche l'impegno fondamentale in campionato contro l'Inter. Anche Bonucci potrebbe saltare il Friburgo, mentre Bremer farà di tutto per recuperare, proprio per ovviare all'assenza del centrale ex Bari, oltre a quella più prolungata di Alex Sandro.

Ecco la nota: "La Juve mette nel mirino la trasferta in Germania, dove fra due giorni si giocherà, contro il Friburgo, l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Oggi il gruppo si è allenato in mattinata alla Continassa: nel menu di giornata, esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra contro il pressing avversario e poi lavoro sulle combinazioni di gioco e sulle le conclusioni da cross. Domani la Juve si allena alle 12, primi minuti come sempre live su Juventus Tv. Dopodichè partenza per Friburgo, dove alle 19.15 è prevista la conferenza stampa dei bianconeri".