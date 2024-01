Juventus, il report dell’allenamento in vista dell’Inter: Chiesa in gruppo

Inizia dunque la settimana di lavoro verso il Derby d’Italia, con la squadra in campo questa mattina, dopo il riposo di sabato e di domenica. Il gruppo ha lavorato a lungo sul possesso schierato, per poi cimentarsi con la consueta partitella.

Il tutto davanti a un ospite speciale: George Weah, grande campione degli anni ’90 ed ex Presidente della Liberia, ma oggi alla Continassa in visita nella veste speciale di… papà di Timothy. Domani in campo, nuovamente al mattino".