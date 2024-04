Juventus, il report dell’allenamento in vista del Cagliari

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'allenamento. Ecco il comunicato della Vecchia Signora con il report: "La Juventus è tornata in campo al centro sportivo della Continassa per iniziare a preparare il match contro il Cagliari, valido per la 33ª giornata di Serie A, in programma venerdì 19 aprile 2024 alle ore 20:45 in Sardegna. La squadra si è ritrovata questa mattina allo Juventus Training Center dopo il pareggio nel derby della Mole di sabato: al JTC in scena una sessione di possesso palla prima di terminare la seduta con una partitella finale. Per la giornata di domani l’allenamento è fissato nuovamente al mattino".