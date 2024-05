Juventus, il report dell’allenamento in vista dell’Atalanta

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'allenamento odierno. Ecco il comunicato: "La Juventus torna subito in campo allo Juventus Training Center, poche ore dopo la sfida casalinga di campionato contro la Salernitana e a due giorni dalla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta - in programma per mercoledì 15 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Nella sessione odierna, i giocatori scesi in campo contro la squadra campana hanno fatto lavoro di scarico prima in piscina e poi in palestra, mentre la parte restante del gruppo si è concentrata su esercitazioni relative alla costruzione della manovra contro il pressing avversario, a cui ha poi fatto seguito la partita a conclusione dell’allenamento. Domani a lavoro di nuovo al mattino alla Continassa, con i primi 15 minuti della seduta con accesso aperto ai media".