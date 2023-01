Juventus, il report dell’allenamento in vista del Napoli

Il sito della Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento in vista del big match di venerdì sera contro il Napoli. Tra gli indisponibili figurano sempre Vlahovic , De Sciglio, Pogba, Bonucci e Cuadrado, mentre potrebbe recuperare per la gara contro i partenopei Gleison Bremer , assente nel match contro l'Udinese.

Per Madama sarà una partita spartiacque, considerando che i piemontesi sono a meno sette dalla vetta, e con un passo falso, i sogni del Tricolore potrebbero svanire nuovamente. Proprio per questo motivo, oltre alle rivalità, per la Juventus sarà fondamentale portare a casa un risultato importante, che possa far proseguire il cammino verso un'annata ed una seconda parte di stagione ricca di successi e vittorie.