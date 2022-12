Juventus, il report dell’allenamento in vista dell’amichevole con il Rijeka

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri, in vista della prossima partita amichevole contro il Rijeka.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato il report dell'allenamento odierno, in vista della prossima gara amcihevole con il Rijeka, che si svolgerà il 22 dicembre: "Amichevoli che serviranno per mettere ulteriori minuti nelle gambe e in entrambi i casi la Juventus sarà la squadra ospitante. Le avversarie? I croati del Rijeka e la formazione belga dello Standard Liegi. Queste le due sfide che attenderanno la squadra di Massimiliano Allegri: la prima, contro il Rijeka, si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium giovedì 22 dicembre alle ore 14:00".