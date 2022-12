Juventus, il report dell’allenamento: U19, NG e prima squadra insieme

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri . I bianconeri hanno oramai ripreso gli allenamenti da una settimana, e pian piano i calciatori che hanno disputato il Mondiale in Qatar sono di ritorno a Torino, come Dusan Vlahovic , eliminato alla fase a gironi con la Serbia.

Il serbo si è rivisto oggi alla Continassa per le visite mediche di rito. Nei prossimi giorni torneranno anche gli altri calciatori, come i brasiliani, in attesa della sfida di sabato contro l'Arsenal, big match per capire a che livello di forma e preparazione è la Vecchia Signora, dopo uno stop così lungo, proprio a causa del Mondiale in Qatar, arrivato agli sgoccioli con semifinale e finale.