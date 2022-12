Juventus, il report dell’allenamento odierno: si ritrovano i bianconeri

La Juventus, dopo diverse settimane, si è ritrovata alla Continassa per riprendere gli allenamenti, in una situazione certamente non facile.

"Si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti. Juventus continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della Società dalla Consob e dalla Procura".

Ecco la nota della Vecchia Signora sull'allenamento odierno, diretto da Allegri: "La Juventus si è ritrovata, dopo un paio di settimane di pausa, alla Continassa. Inizia così una lunga fase di preparazione, che condurrà i bianconeri – anche attraverso momenti come l’amichevole di sabato 17 a Londra con l’Arsenal – a ripartire in campionato a inizio gennaio, contro la Cremonese. In campo, questo pomeriggio, il gruppo per ricominciare ha lavorato su esercitazioni tecniche a coppie e lavoro sul possesso palla. E domani, si ricomincia, questa volta in doppia sessione, la prima delle quali al mattino".