Juventus, il report dell’allenamento in vista dell’Empoli

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Max Allegri in vista della delicata trasferta di Empoli . Ecco la nota del club bianconero: "La Juve, dopo un giorno di riposo post Europa League, torna al lavoro: alle viste la terzultima giornata di campionato, che andrà in scena lunedì sera alle 20.45 al Castellani di Empoli.

Oggi la squadra ha affrontato un doppio menu: scarico per chi ha giocato a Siviglia, in campo con esercitazioni su torelli mobili, possesso palla e partitella finale per il resto del gruppo.