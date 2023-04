Juventus, il report dell’allenamento in vista del Bologna

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con il report dell'allenamento odierno diretto da Massimiliano Allegri.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con il report dell'allenamento in vista della prossima gara di campionato contro il Bologna. Una partita importante per i bianconeri, che dovranno riprendersi dopo gli ultimi incontri non convincenti, sia dal punto di vista del gioco sia da quello dei risultati.

Infatti, Madama ha perso 4 partite nelle ultime 5 in Serie A, ed è stata eliminata dall'Inter in semifinale di Coppa Italia. Un bottino molto negativo, soprattutto in vista del finale di stagione dei bianconeri, con l'Europa League ancora in ballo.

Ecco il comunicato: "Lo ha detto Mister Allegri: bisogna ritornare a vincere. E bisogna farlo già nella prossima partita, per continuare la corsa nei primi posti del campionato. Con questo pensiero la squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per preparare la sfida di domenica sera al Bologna. Esercitazioni tecniche sulla fase difensiva di squadra, recupero palla e sviluppo della manovra. Questo il menu dell’allenamento (cui hanno preso parte alcuni ragazzi della Next Gen), che si è concluso come sempre con la partitella. Il menu di domani: alle 12, live su Juventus Tv, le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa, poi allenamento di rifinitura e partenza per Bologna".