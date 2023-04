Juventus, il report dell’allenamento in vista del Sassuolo

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri, in vista della prossima gara di campionato con il Sassuolo.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sull'allenamento odierno diretto da Max Allegri. I bianconeri, infatti, saranno impegnati domenica pomeriggio contro i neroverdi, in una sfida complessa, anche perchè incastonata in un tour de force molto pesante per la squadra.

Ecco il comunicato: "All'indomani del successo sullo Sporting CP in Europa League firmato Federico Gatti, alla sua prima rete in bianconero, la Juventus si è ritrovata per preparare la prossima sfida. Con l'Europa alle spalle, testa subito al campionato, dove ad attendere la formazione di Mister Allegri c'è il Sassuolo. Match in programma domenica 16 aprile 2023 alle ore 18:00 in casa dei neroverdi.

Il gruppo ha lavorato al JTC al mattino. Seduta di scarico per chi è sceso in campo dall'inizio contro i portoghesi, mentre il resto del gruppo si è concentrato sulla gestione del possesso palla e sul lavoro di reparto per la fase difensiva, concludendo l'allenamento con una partitella. Domani, sabato 15 aprile 2023, è già vigilia. Mister Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium alle ore 12:00 (diretta su Juventus TV), a seguire allenamento e partenza".