Juventus, il report dell’allenamento in vista della Sampdoria

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato il report dell'allenamento odierno diretto da Massimiliano Allegri post- Friburgo . La Vecchia Signora, nel weekend affronterà la Sampdoria , match fondamentale per il prosieguo del campionato dopo lo stop con la Roma. In vista della partita con i blucerchiati, questa mattina, sono arrivate buone notizie dal fronte infortuni ; infatti per Chiesa e Di Maria nulla di grave, i due salteranno solo il prossimo incontro. Per Alex Sandro lo stop è più lungo, quindi il brasiliano si rivedrà dopo la sosta.

Ecco la nota di Madama: "La Juve non riposa dopo la buona vittoria di ieri in casa col Friburgo: il calendario è denso di appuntamenti e fra soli due giorni si torna in campo: all’Allianz Stadium, alle 20.45, arriva la Sampdoria. Il gruppo si è quindi ritrovato in mattinata: scarico per i protagonisti della gara di ieri, lavoro in campo con torelli, possesso palla e partitina più esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra per il resto della squadra. Assente, giustificatissimo, Manuel Locatelli, perché proprio questa mattina è nato il piccolo Theo!.